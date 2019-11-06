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Meteoroloji'den (6 Kasım 2019 Çarşamba) İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu açıklaması!

06.11.2019 | 09:47

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış olacak mı? Meteoroloji'den 6 Kasım 2019 Çarşamba günü için İstanbul ve Türkiye geneli için hava durumu açıklaması!

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