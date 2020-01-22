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Meteoroloji'den flaş soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! (22 Ocak 2020 Çarşamba)

22.01.2020 | 08:48

Meteoroloji'den kar yağışı ve soğuk hava uyarısı! İşte Meteoroloji'den 22 Ocak 2020 Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu kar yağışı ve soğuk hava tahminleri

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