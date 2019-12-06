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Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (06.12.2019)

06.12.2019 | 09:35

Meteoroloji'den gelen hava durumuna göre Marmara Bölgesi bulutlu ve sisli, İstanbul ise az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. İç Anadolu'da sisli hava hakim. Başkent Ankara'da hava gündüz 1 derece gösterirken gece ise -7'yi gösterecek. Ege Bölgesi yurdun geneli gibi bulutlu ve sisli. İzmir'de sıcaklık değerleri en yüksek sıcaklık 13, gece ise 6 derece olacak. Akdeniz'de bulutlu bir hava olmakla birlikte Antalya'da sıcaklık değerleri 17 derece, Karadeniz ise bulutlu. Trabzon'da en yüksek sıcaklık 11 derece, en düşük ise 6 derece olacak. Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Erzurum'da ise bulutlu bir gün olacak. Güneydoğu bölgemiz de yağmurlu bir gün geçirecek.

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