Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (06.12.2019)

Meteoroloji'den gelen hava durumuna göre Marmara Bölgesi bulutlu ve sisli, İstanbul ise az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. İç Anadolu'da sisli hava hakim. Başkent Ankara'da hava gündüz 1 derece gösterirken gece ise -7'yi gösterecek. Ege Bölgesi yurdun geneli gibi bulutlu ve sisli. İzmir'de sıcaklık değerleri en yüksek sıcaklık 13, gece ise 6 derece olacak. Akdeniz'de bulutlu bir hava olmakla birlikte Antalya'da sıcaklık değerleri 17 derece, Karadeniz ise bulutlu. Trabzon'da en yüksek sıcaklık 11 derece, en düşük ise 6 derece olacak. Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Erzurum'da ise bulutlu bir gün olacak. Güneydoğu bölgemiz de yağmurlu bir gün geçirecek.