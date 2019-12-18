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Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (18.12.2019)

18.12.2019 | 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sisin etkili olması bekleniyor. MGM tarafından günlük olarak yayımlanarak vatandaşlara hava durumu tahminlerini sunan Türkiye geneli hava durumu raporunda önemli uyarılar bulunuyor. Yarın işe gidecek yada sevdikleriyle beraber dışarda zaman geçirme planları yapan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak yarın hava nasıl olacak? sorusuyla yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

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