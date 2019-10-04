Meteoroloji'den gelen hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul Valiliği de açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ilk haftası itibari ile etkisini gösteren pastırma sıcakları, yerini yağmurlu havaya bırakacak. Marmara, Ege ve Akdeniz merkezli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, saat vererek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öyle ki, kuvvetli rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği de bildirildi. MGM'nin yanı sıra bir diğer uyarı da İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Serin ve yağışlı havaya dikkat çeken Valilik, bölgenin tamamında yağmurun beklendiğini duyurdu.