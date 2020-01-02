Meteoroloji’den gelen hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (02.01.2020)

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe geldi. Ocak ayına girmemizle birlikte sağanak ve karla karışık yağışlar etkisini göstermeye başladı. Dün akşam İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar görülürken, Beyoğlu’nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde de kısa süre dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.