Meteoroloji'den gelen hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul için saat verildi | Video

İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklarken İstanbul'da beklenen kar yağışının bugün itibarı ile etkisini göstereceğini duyurdu. Kurum, beyaz örtü için saat aralığı da verirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Öte yandan, Isparta, Antalya, Mersin, Adana ve Konya için sağanak yağış; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.