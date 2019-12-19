Meteoroloji'den gelen sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (19.12.2019)

Aralık ayının sonlarına doğru gelinirken, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren sağanak yağışlar; yerini parçalı bulutlu ve sisli havaya bıraktı. Yurdumuzun hem Batı hem Doğu bölgelerinde sıcaklıklarda bir yükselme görülürken, sisli ve puslu hava da özellikle sabah saatlerinde gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.