Meteoroloji'den gelen sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (19.12.2019)
Aralık ayının sonlarına doğru gelinirken, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren sağanak yağışlar; yerini parçalı bulutlu ve sisli havaya bıraktı. Yurdumuzun hem Batı hem Doğu bölgelerinde sıcaklıklarda bir yükselme görülürken, sisli ve puslu hava da özellikle sabah saatlerinde gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.
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