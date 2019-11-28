Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (28.11.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelide hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Öte yandan Meteoroloji yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda hafta sonuna dikkat çekti. Hafta sonu pek çok ilde kar yağışı bekleniyor.