Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Yeni haftada kar gelecek mi? 12 Ocak 2020 Pazar günü hava nasıl olacak?
12 Ocak 2020 Pazar günü dışarı çıkacaklar için Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! İşte Meteoroloji'den 12 Ocak 2020 Pazar günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...
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