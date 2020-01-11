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Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Yeni haftada kar gelecek mi? 12 Ocak 2020 Pazar günü hava nasıl olacak?

11.01.2020 | 16:01

12 Ocak 2020 Pazar günü dışarı çıkacaklar için Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! İşte Meteoroloji'den 12 Ocak 2020 Pazar günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...

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