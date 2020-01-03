Meteoroloji'den hava durumu! Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelini kapsayan son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası itibari ile Doğu'da kar yağışı etkisini arttırırken Batı'da ise sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık tahminlerini açıklarken, sağanak ve kar yağışı konusunda da peş peşe uyarılarda bulundu. Öte yandan, İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde şehir genelinde kar yağışının görülmemesi de vatandaşların merakını bir hayli arttırıyor.Kar yağışı Marmara Bölgesi'nde etkisini giderek arttıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası itibari ile sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Doğu'da kar yağışı; Batı'da ise fırtına ve sağanak yağış gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar da tatil ediliyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
01:01
Başkent'te tren raydan çıktı 03.01.2020 | 09:31
02:00:44
05:47
Hatalar zincirini hayatını mahvetti...İşte 5 isimli adamın isyanı 02.01.2020 | 18:12
03:49
Freni boşalan kamyonetin 4 aracı biçtiği feci kaza kamerada 02.01.2020 | 18:11
02:02
02:17
Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ korkunç bitti 02.01.2020 | 18:12
02:30
Gölcük’te buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu 02.01.2020 | 18:11
03:44
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada 02.01.2020 | 18:11
00:54
Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak! 02.01.2020 | 17:46
04:10
02:52
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü 02.01.2020 | 12:37
02:12:25
00:52
04:10
Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı 02.01.2020 | 12:29
00:52
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti 02.01.2020 | 12:33
00:29
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı 02.01.2020 | 12:25
04:03
İzmir'de kanlı pusu! 02.01.2020 | 11:32
01:27
Adana'da hastane basan şehir teröristleri 8 kişiyi yaraladı! 02.01.2020 | 11:29
05:01
Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor 02.01.2020 | 11:18