Meteoroloji'den hava durumu! Sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelini kapsayan son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası itibari ile Doğu'da kar yağışı etkisini arttırırken Batı'da ise sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık tahminlerini açıklarken, sağanak ve kar yağışı konusunda da peş peşe uyarılarda bulundu. Öte yandan, İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde şehir genelinde kar yağışının görülmemesi de vatandaşların merakını bir hayli arttırıyor.

Kar yağışı Marmara Bölgesi'nde etkisini giderek arttıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası itibari ile sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Doğu'da kar yağışı; Batı'da ise fırtına ve sağanak yağış gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar da tatil ediliyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.