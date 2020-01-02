Meteoroloji'den hava durumu kar yağışı uyarısı! (02 Ocak 2019 Perşembe) Meteoroloji, kar ve fırtına için saat verdi...

Meteoroloji 02 Ocak 2019 Perşembe günü için kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu! Meteoroloji, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için 02 Ocak 2019 Perşembe günü hava tahminlerini açıkladı ve uyarıda bulundu...