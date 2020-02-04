Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı! (4 Şubat 2020 Salı) İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlayacak?
Meteoroloji, 6 Şubat 2020 perşembe günü İstanbul'un soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı! İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da beklenen kar yağışının ne zaman başlayacağını ve kar yağışından en çok etkilenecek semtleri açıkladı.
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