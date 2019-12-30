Meteoroloji'den İstanbul için turuncu alarm! (30 Aralık 2019 Pazartesi) İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji'den İstanbul son dakika uyarısı! Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! İstanbul'da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte İstanbul için Meteoroloji'den yapılan son dakika yağış ve fırtına için uyarı yapılan saatler...
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