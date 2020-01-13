Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (13 Ocak 2020 Pazartesi)
Meteoroloji, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü İstanbul için yağış uyarısınında bulundu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağış uyarısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (13 Ocak 2020 Pazartesi) 13.01.2020 | 08:59
04:33
65 yaşındaki bastonlu dede soğuk havada Sarıkamış şehitleri için yürüdü 12.01.2020 | 18:19
04:42
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar: Çatışma anları kamerada 12.01.2020 | 18:19
02:12
Kangalın kayak pistinde drone ile imtihanı 12.01.2020 | 18:19
02:40
07:25
Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor 12.01.2020 | 12:02
04:24
Evine hırsız girdi komşularına isyan etti 12.01.2020 | 12:00
02:26
Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor 12.01.2020 | 11:59
01:41
İşkence edilerek öldürülen gencin ölüme gittiği anlar kamerada 12.01.2020 | 10:11
01:30
03:15
02:16
02:29
00:34
00:23
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı 11.01.2020 | 16:22
01:14
01:13
01:14
00:25