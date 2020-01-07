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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! (7 Ocak 2020 Salı) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için hava durumu uyarısı...

07.01.2020 | 08:25

İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek? Ankara'da kar yağışı kaç gün devam edecek? Meteoroloji, İstanbul, Ankara için yağış ve fırtına uyarısında bulundu! İşte 7 Ocak 2020 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...

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