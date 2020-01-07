Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! (7 Ocak 2020 Salı) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için hava durumu uyarısı...
İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek? Ankara'da kar yağışı kaç gün devam edecek? Meteoroloji, İstanbul, Ankara için yağış ve fırtına uyarısında bulundu! İşte 7 Ocak 2020 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...
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