Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı! (5 Şubat 2020 Çarşamba) İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! (5 Şubat 2020 Çarşamba) Meteoroloji, İstanbul için fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji'nin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...