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Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı! (5 Şubat 2020 Çarşamba) İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı! (5 Şubat 2020 Çarşamba) İstanbul hava durumu
05.02.2020 | 08:55

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! (5 Şubat 2020 Çarşamba) Meteoroloji, İstanbul için fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji'nin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

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