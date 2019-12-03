Meteoroloji'den kar yağışı ve İstanbul hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporlarını yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere pek çok il içinde son dakika uyarılarında bulundu. Aralık ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Bu noktada sabah ve akşam saatlerinde hava durumu raporları vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. MGM ise son yayınladığı hava durumu tahminleri ile birlikte özellikle Çarşamba gününe dikkat çekti. Başta İstanbul olmak üzere tüm yurt genelini uyaran MGM, kar yağışları ve kar yağışından oluşacak olan soğuk havaların yurdun büyük bir kısmında etkili olacağını belirtti. Öte yandan, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.