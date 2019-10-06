Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Cuma günü başlayan yağmurlar etkisi sürerken sıcaklıklar hissedilir derecede azalma gösterdi. Hal böyle olunca, haftanın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Öte yandan, AFAD da oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekerken, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.