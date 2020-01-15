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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

15.01.2020 | 09:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, pek çok il için de sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Ocak ayına girmemiz ile birlikte soğuk havalar yurt genelinde kendini yoğun bir şekilde hissettirmeye başlamış ve yağışları da beraberinde getirmişti. MGM ise yayınladığı raporda hafta ortalarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve pek çok ilde sağanak, kar kar yağışı ve fırtına görüleceğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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