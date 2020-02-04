Meteoroloji'den soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! (4 Şubat 2020 Salı) İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji, soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulunarak; 4 Şubat 2020 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hav durumu tahminlerini yayınladı.
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