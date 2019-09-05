Meteoroloji'den son dakika hava durumu (05.09.2019) açıklaması! 5 Eylül perşembe bugün havalar nasıl olacak?

İç anadolu bölgesinin geneli parçalı bulutlu olsa da yağışlı şehirlerde var. Ankara'da en yüksek sıcaklık 28 derece, en düşük sıcaklık ise 19 derece.

Ege bölgesi bugün hem bulutlu hem de yağışlı, İzmir'de en yüksek sıcaklık 34 en düşük sıcaklık ise 24 derece.

Akdeniz bölgesi bugün yer yer parçalı bulutlu yer yer ise güneşli, Antalya'da en yüksek sıcaklık 30 en düşük sıcaklık 25 derece.

Karadeniz bölgesinin geneli parçalı bulutlu Trabzon'da en yüksek sıcaklık 26 en düşük sıcaklık 21 derece.

Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu Erzurum'da sıcaklık değerleri 27/11 derece.

Güney Doğu Anadolu bölgesinin geneli bulutlu olarak tahmin edilirken Gaziantep'de en yüksek sıcaklık 34 en düşük sıcaklık 21 derece olarak tahmin edildi.