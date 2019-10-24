Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 9 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! Hafta sonuna yaklaşırken 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması, 29 Ekim Salı gününün de tatil olmasıyla birlikte hava durumu hakkındaki araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Meteoroloji, 9 şehir için sağanak yağış uyarısında bulunurken İstanbul'da ise sabah saatlerinde sisli ve puslu bir hava bekleniyor.