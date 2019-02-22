Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgilendirmesi: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul için kar uyarılarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırmalar da hızlandı. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı ve 5 günlük hava durumu tahmini…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Marmara bölgesi geneli ve Kuzey Ege'de beklenen sis hadisesinin öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.