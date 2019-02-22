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Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgilendirmesi: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları geldi. İstanbul'da 3 gündür devam eden yoğun sisin ardından yapılan açıklamada İstanbul'a kar yağacak uyarısı yapılmıştı. Hava nasıl olacak sorusunun cevabı ise, uzun bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonuna kadar düşüş yaşamayacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de yoğun sis beklenirken, öte yandan kar yağışı ile ilgili uyarıların gelmesi ile birlikte vatandaşlar, ‘İstanbul’a kar ne zaman yağacak’ sorusuna yanıt aramaya başladılar.

İstanbul için kar uyarılarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırmalar da hızlandı. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı ve 5 günlük hava durumu tahmini…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Marmara bölgesi geneli ve Kuzey Ege'de beklenen sis hadisesinin öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgilendirmesi: Bugün hava nasıl olacak?
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