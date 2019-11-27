Meteoroloji'den son dakika hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (27.11.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının son günlerine gelinirken, hava sıcaklıkları da belirgin derecede düşüş gösteriyor. Hâl böyle olunca da, özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşlar tarafından 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM; gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışına da dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.