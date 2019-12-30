Meteoroloji'den uyarı! Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık sonu itibari ile sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken; yurdun birçok bölgesinde de kar yağışı görülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki illerin ardından, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı da yanıt buldu ve hafta sonu itibari ile şehrin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıklarken; gerek iş gerekse okul için yollara düşecek olan vatandaşların cevabını araştırdığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna açıklık getirdi. MGM, İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaparken; sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Bu yönde, vatandaşların oluşabilecek ani sel, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olması istendi.