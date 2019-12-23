Meteroloji'den İstanbul için hava durumu (23 Aralık 2019 Pazartesi) fırtına uyarısı!

Meteoroloji'dan İstanbul için 23 Aralık 2019 Pazartesi (bugün) hava durumu uyarısı! Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu! İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor! İstanbul'da fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkileyecek.