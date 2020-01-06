Meterololoji'den kar yağışı uyarısı! (6 Ocak 2020 Pazartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Meteoroloji kar yağışının yurdun batısından giriş yaptığını açıkladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji 6 Ocak 2020 Pazartesi için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu uyarısında bulundu!