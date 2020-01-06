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Meterololoji'den kar yağışı uyarısı! (6 Ocak 2020 Pazartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için hava durumu

06.01.2020 | 08:58

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Meteoroloji kar yağışının yurdun batısından giriş yaptığını açıkladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji 6 Ocak 2020 Pazartesi için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu uyarısında bulundu!

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