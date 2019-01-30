Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Metin Akpınar'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma yürütülen oyuncu Metin Akpınar'la ilgili verilen adli kontrol kararı kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Metin Akpınar hakkında, konuk olduğu bir programda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılığın, Akpınar hakkında Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararını resen kaldırıldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Metin Akpınar'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN