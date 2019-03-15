Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte bir kişinin cesedine ulaşıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan, 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42 sıralarında göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın'a (65) ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında göçükte, bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Metronun yer altı otoparkındaki göçükte bir kişinin cesedine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN