Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Mevlid Kandili'nde tespih nasıl namazı nasıl kılınır?

Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili teshpih namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili'nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili'nin anlam ve önemini açıklayarak Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilmesi gerektiğini anlattı.