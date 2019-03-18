Milyonlarca lira vurgun yapan e-ticaret dolandırıcıları yakalandı

Türkiye’de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışında vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. E-ticaret dolandırıcılarının, kargo ile “kapıda ödeme” ya da “havale” yalanı ile sözde sipariş alıp tahsil ettikleri paralarla milyonlarca lira vurgun yaptıkları ortaya çıkarılırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı Türkiye’de yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.