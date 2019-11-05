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Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarma operasyonu kamerada...

05.11.2019 | 09:52

Sancaktepe’de genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Şoför de minibüsü takip etti ve önünü kesti. Araçtan inen vatandaşlar minibüsü yumruklayarak durdurmaya çalışırken şahıs kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek minibüsü durdurup şahsı gözaltına aldı. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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