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Minibüslerin tehlikeli yolculuğu

04.12.2019 | 10:47

Minibüs şoförleri fazla yolcu almak için kapıları açık yolcu taşıyor. İstanbul'da toplu taşımalardaki yoğunluk, özellikle iş-çıkış saatlerinde artıyor. Küçükçekmece'de minibüslerin dolmasına rağmen minibüs şoförleri kapıyı kapatmayarak merdivenlerde yolcu taşıyor.

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