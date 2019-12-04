Minibüslerin tehlikeli yolculuğu
Minibüs şoförleri fazla yolcu almak için kapıları açık yolcu taşıyor. İstanbul'da toplu taşımalardaki yoğunluk, özellikle iş-çıkış saatlerinde artıyor. Küçükçekmece'de minibüslerin dolmasına rağmen minibüs şoförleri kapıyı kapatmayarak merdivenlerde yolcu taşıyor.
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