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Minibüsün önüne kıran otomobil faciaya neden oluyordu...Koltuktan basamaklara düşen kadın kamerada

13.12.2019 | 11:09

Pendik’te seyir halinde olan hatlı minibüsün önünde aniden duran sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu. Minibüs sürücüsü önünde aniden duran araca çarpmamak için fren yaptı. Arka koltukta oturan yaşlı kadın da, ani frenin etkisiyle bir anda yerinden düşerek kafasını basamaklara çarptı. Minibüs sürücüsü, kafası yarılan yaşlı kadını zamanla yarışarak hızla hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik’te seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, içi yolcu dolu hatlı minibüsün önüne geçerek aniden fren yaptı. Minibüs sürücüsü de otomobile çarpmamak için fren yapmak zorunda kaldı. Minibüsün arka koltuğunda oturan yaşlı kadın, ani frenin etkisiyle oturduğu koltuktan bir anda fırlayıp minibüsün basamaklarına düştü. Yaşlı kadın, basamaklara kafasını vurarak yaralandı. Kadının yakını, minibüsteki diğer yolcular ve minibüs sürücüsü de başı yarılan kadına yardım etti. Yolcular, yaşlı kadının başındaki kanamayı durdurmak için havluyla müdahale ederken, minibüs sürücüsü de hızla hastaneye doğru yola koyuldu. Yaşlı kadının tedavisi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acilinde yapıldı.

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