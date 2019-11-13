Minik Aras, hayata asker selamıyla "merhaba" dedi!
Ağlamadan doğdu, kendisini bekleyenlere, asker selamı vererek "merhaba" dedi. A Haber’in ekrana getirdiği görüntüler, Ankara’da bir doğumhaneden. Ömer Aras, Barış Pınarı Harekatı başladığında dünyaya gözlerini açtı. Doktor Meltem Antalyalı, daha göbek bağını bile kesmeden Aras bebeği anne Zehra Telli'ye gösterdi. Herkes ağlar sandı ama minik Aras, çabaladı, çabaladı... Kocaman bir "selam çaktı", herkesi şaşırttı. O anlarda doğum fotoğrafçısı Büşra Çetinkaya kayıttaydı. O da bilmeden, en özel anlardan birini çekti.
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