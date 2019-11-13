Web TV Yaşam Minik Aras, hayata asker selamıyla "merhaba" dedi!

Minik Aras, hayata asker selamıyla "merhaba" dedi!

13.11.2019 | 15:09

Ağlamadan doğdu, kendisini bekleyenlere, asker selamı vererek "merhaba" dedi. A Haber’in ekrana getirdiği görüntüler, Ankara’da bir doğumhaneden. Ömer Aras, Barış Pınarı Harekatı başladığında dünyaya gözlerini açtı. Doktor Meltem Antalyalı, daha göbek bağını bile kesmeden Aras bebeği anne Zehra Telli'ye gösterdi. Herkes ağlar sandı ama minik Aras, çabaladı, çabaladı... Kocaman bir "selam çaktı", herkesi şaşırttı. O anlarda doğum fotoğrafçısı Büşra Çetinkaya kayıttaydı. O da bilmeden, en özel anlardan birini çekti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:49
Günün en acı görüntüsü... Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı! 13.11.2019 | 15:46
02:20
DEAŞ'ın hücre evine operasyon! Oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silahı ele geçirildi 13.11.2019 | 15:43
01:03
11 ton nargile tütünü ele geçirildi 13.11.2019 | 15:39
03:16
İşte hızlı kilo verme diyetleri ve hızla kilo verirken yapılan o çok önemli hatalar... 13.11.2019 | 15:30
01:13
Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı 13.11.2019 | 15:23
01:16
Minik Aras, hayata asker selamıyla "merhaba" dedi! 13.11.2019 | 15:09
04:33
Denizde elektrik değil knidiler çarpıyor 13.11.2019 | 14:14
00:52
İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu! 13.11.2019 | 14:25
01:01
Kanalizasyon İşçisi, Rögarın Üzerine Prak Edilen Araç Yüzünden İçeride Kaldı / A Haber 13.11.2019 | 14:15
02:11:43
Müge Anlı 13 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça! Katili itiraf edip tehdit... 13.11.2019 | 13:55
13:45
Müge Anlı'da kan donduran cinayeti işleyen katili canlı yayında önce itiraf etti... (13 Kasım 2019 Çarşamba) 13.11.2019 | 13:03
03:17
Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor 13.11.2019 | 12:44
00:43
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı 13.11.2019 | 12:28
01:44
Başakşehir'de öğrencilerin okuldaki çarpışması bıçaklı kavgaya dönüştü 13.11.2019 | 12:24
02:01
Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı 13.11.2019 | 12:22
07:18
İstanbul Sultangazi'deki feci kaza kamerada 13.11.2019 | 12:11
03:51
Müge Anlı canlı yayınında kaçırıldığı iddia edilen Ebru Hanım'dan flaş açıklama! 13.11.2019 | 11:27
00:59
Rezalet görüntüler! Çocukları Atatürk'ün posteri önünde secde ettirdiler 13.11.2019 | 11:15
07:41
İstanbul Bayrampaşa'da metro istasyonunda genç kızı taciz eden sapığa linç girişimi! 13.11.2019 | 10:44
03:13
Dönerin içinden çıkanlar şoke etti! Döner diye yediğimiz şey bakın ne çıktı... 13.11.2019 | 10:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN