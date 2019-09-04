Minik Eymen’i sevgilisi ile beraber katleden öz annesi cinayet yönteminin videosunu böyle paylaşmış!

-İki yıl önce paylaştığı videodaki yöntemle minik Eymen'e kıydıİZMİR (İHA) -İzmir'in Buca ilçesinde cesedi tandırdan çıkan minik Eymen'in yankıları sürerken, ortaya çıkan gelişmeler ise kan donduruyor. Talihsiz yavrunun cesedi poşete bağlı olarak tandırdan çıkarılırken, sevgilisiyle S.E. ile birlikte Eymen'i öldürüp tandıra iddia edilen anne M.D.'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise şoke etkisine sebep oldu.İlginç tesadüf2018 yılında anne M.D., sosyal medya hesabından 'Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum, siz ne dersiniz bilemiyorum' diyerek bir paylaşımı takipçileri ile paylaştı. M.D.'nin paylaştığı videonun içeriği de bir hayli dikkat çekici. Paylaşılan videoda; poşetlere konulan kedi yavrularının bir kuyuya atıldığı ve bir şahsın kuyuya inip kedileri kurtardığı görülüyor. Bu paylaşımdan yaklaşık 1 sene sonra M.D.'nin oğlu olan Eymen'in cesedi, elleri ve kolları bağlı şekilde poşete sarılarak tandırdan çıkarıldı. Sosyal medya paylaşımından yaklaşık 1 yıl sonra meydana gelen bu olay tesadüf mü yoksa planlı mı olduğu bilinmiyor.