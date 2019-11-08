Minik Yusuf'un dramı! Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar

7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa'dan İzmir'e getiren aile, "kendine zarar vermemesi için" Yusuf'un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyor.