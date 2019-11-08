Web TV Yaşam Minik Yusuf'un dramı! Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar

Minik Yusuf'un dramı! Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar

08.11.2019 | 11:08

7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa'dan İzmir'e getiren aile, "kendine zarar vermemesi için" Yusuf'un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyor.

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