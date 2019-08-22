Haşlanmış mısır sattığı el arabasındaki alev alan tüpten yüzü feci şekilde yanan kız çocuğunun gözyaşları sel oldu!

Edinilen bilgilere göre, seyyar mısır satan 15 yaşındaki Damla K. arabanın içerisinde bulunan mısırları kaynatmak için tüpü yakmak istedi. Tüpten sızan gazdan dolayı seyyar arabanın içerisinde gaz birikti. Talihsiz genç kız çakmağı yaktığı esnada biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Damla K. özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen D.K. dışarıda uzun süre gözyaşlarına hakim olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.