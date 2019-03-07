'Momo' isimli oyun dehşet saçıyor! Çocukları 'Momo' oyunu tehlikesinden nasıl koruruz?

Çocuklara dehşet saçan Mavi Balina isimli oyundan sonra şimdi de Momo tehlikesi başladı. Momo Challenge isimli oyun whatsapp da dahil olmak üzere zararsız gibi gözüken tüm sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılıyor. Özellikle çocuklar üzerinde etkili olan Momo isimli oyun yüzünden yurt dışında ölümlü vakalar yaşanırken uzmanlar Türkiye'de de aileleri Momo'ya karşı uyarıyor. Peki Momo nedir? Çocuklarımızı Momo'dan nasıl koruyabiliriz? Uzman Psikolog Hayrettin Şahin, ailelerin ve eğitmenlerin Momo'ya karşı almaları gereken önlemleri canlı yayında paylaştı...