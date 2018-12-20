Motor arasından kurtarılmıştı, itfaiyenin maskotu oldu

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi kurtarıp sahiplendi. Kediye 'Kara kız' ismini takan ekipler, fırsat buldukça onla ilgileniyor. Kısa sürede kuruma alışan kedi, şimdi kapıyı bile kendi açmaya başladı. Kedinin bu görüntüsü görenleri de şaşırtıyor.

Kara Kız isimli kedinin 1 yıl önce arabanın motorunda sıkıştığını, ekipleri tarafından ise kurtarıldığını anımsatan İtfaiye Müdürü Faik Artan, "Geçtiğimiz yıl gelen ihbar üzerine arabanın motoruna yavru bir kedi kaçmıştı. Kediyi kurtararak itfaiyeye getirdik. O günden beridir kendimiz bakıp ilgileniyoruz. Gereken ilgiliyi gösterdik. İğnesini, tedavilerini yaptık. Personelde yangın olmadığı zaman kedi ile ilgileniyor"dedi.

Kedinin kapıyı açmaya başladığını da dile getiren Artan;" İlgilendiğimiz de motive oluyoruz. Özellikle ülkede son zamanlarda hayvanlara uygulanan şiddeti gördükçe üzülüyoruz. Biz bıkmadan usanmadan hayvanları kurtarırken birileri zulüm yapıyor üzülüyoruz. Sokak hayvanlarını kurtardığımız zaman belediyemizin hayvan barınağına teslime diyoruz. Gereken tedavileri özenle yapılıyor"diye konuştu.

Havalar soğuduğu için sokak hayvanlarına daha fazla sahip çıkılması gerektiğine de değinen Artan, yol kenarlarına yiyecek bırakılmasını istedi.

Kurum olarak şuana kadar 48 hayvan kurtarma operasyonu da gerçekleştirdiklerini aktaran Artan, bunların arasında kedinin yanı sıra, karga, kuş ve köpek olduğunu kaydetti.