Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar kask kamerasında!
Eyüpsultan'dan bir motosikletin zincirleme kazaya karışan otomobile arkadan çarptığı anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Aktepe'ye yoldan geçen bir ambulansın sağlık ekibi ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü.
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