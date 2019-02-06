Motosiklet sürücüsüne kasten çarpan taksici gözaltına alındı! Feci kaza anı güvenlik kamerasında...

Antalya Ulukapı mahallesinde bir marketin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ana yoldan tali yola dönmek isteyen motosiklet sürücüsü İsmet Öz, aynı anda karşıdan gelmekte olan Adil T.'nin kullandığı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metlerelerce yükseğe fırlayan İsmet Öz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen olay yerine koştuğu kazada yaralı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ticari aracın ön camının parçalandığı kazada araçta bulunan sürücü Adil T. ile birlikte Y.R.T., R.E.T. ile E.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar taburcu edilirken sürücü Adil T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.