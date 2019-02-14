Motosikleti ile aşk yaşayan adam, sevgililer gününde motosikletine gül hediye etti!

Batman'da Sevgililer Günü nedeni ile bir çiçekçiye giren motosiklet tutkunu Salih Durmaz, canından çok sevdiği motosikletine sürpriz yapıp, bir çiçekçiye götürdü. Sevgililer Günü'nde 'Sevgilim' dediği motosikletini, çiçekçinin içine kadar götüren Durmaz güllerle donatılmasını istedi. İş yeri sahibi, şaşkınlık içerisinde Durmaz'ın isteğini yerine getirdi. Motosikletin her tarafına güller yerleştiren Durmaz, şaşkın bakışlar arasında çiçekçiden ayrıldı.



"Sevgilim motorum, ona güller almak istedim"

Motor sevdalısı olan Salih Durmaz, Sevgililer Günü'nde motoruna ilanı aşk etmesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı Muhabirine konuştu. 14 şubatta herkesin sevgilisine çiçekler aldığını belirten Durmaz, kendisinin de motosikletini şımartmaya geldiğini söyledi. Motosikletini gelin aracına dönüştürdüğünü kaydeden Durmaz, "Ben motosikletime aşığım, çok seviyorum. Sevgilime güller almak istedim ve onu buraya getirdim. Gece uykudan uyanınca motorumu özlüyorum, gidip ona bakıyorum. Motosikletimi hep yanımda istiyorum. Sevgi demek illa ki bir canlıya gül almak değil, cansız da olsa çok sevdiğim bir motosikletim var. İlla sevgilimiz olması gerekmiyor, sevgilim her şeyim motorum. Ben onu öperek, okşayarak seviyorum. Sizin sevgilinize hitap ettiğiniz cümleleri ben motoruma söylüyorum" dedi.