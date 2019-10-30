Motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada
İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu’nda ise trafiğin en yoğun olduğu saatte araçların arasından “makas” atarak geçen maganda, kazaya davetiye çıkarttı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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