Motosikletli magandanın “tek teker” ve “makas” terörü kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, tek tekerlek üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak trafiği tehlikeye düşürdü. E-5 Karayolu’nda ise trafiğin en yoğun olduğu saatte araçların arasından “makas” atarak geçen maganda, kazaya davetiye çıkarttı. O anlar kask kamerasına yansıdı.