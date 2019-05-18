Motosikletlinin açılan kapıya çarptığı kaza anları kamerada

Kadıköy Caddebostan'da bir motosiklet sürücüsü trafiğin durduğu yolda araçların yanından ilerliyordu. O sırada motosikletlinin önünde duran taksideki yolcu aniden kapıyı açtı. Motosiklet sürücüsü bir anda açılan araç kapısına çarparak yere düştü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yolcular ile taksi sürücüsü daha sonra araçtan inerek motosikletliye yardım ettiler. Kazayı yara almadan atlatan sürücü motosikletine binip yoluna devam ederken, o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların yanından ilerleyen motosikletli, önündeki taksinin kapısının aniden açılmasıyla kapıya çarpıp yere düşüyor. Yolcular ile taksi şoförü de araçtan inip motosikletliye yardım ediyorlar. Daha sonra sürücü, motosikletine binerek yoluna devam ediyor.