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Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

Gaziantep'te biri bebek 4 çocuğu ve eşiyle birlikte motosikletle ilerleyen şahıs tehlikeye aldırış etmeden trafikte yoluna devam etti. Gaziantep’in işlek caddelerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü biri bebek olmak üzere 4 çocuğu ve karısıyla birlikte 6 kişi aynı motosikletle trafikte ilerledi. Motosikletin koltuğuna eşi ve kundaktaki bebeğini, sepetine ise 3 çocuğunu oturtan sürücü soğuk havaya ve trafiğe aldırış etmeden yoluna devam etti. bu şekilde yolculuk etmekten korkmuyor musunuz, sorusuna mecburuz cevabı veren sürücü, pazar poşetlerini ise, çocuklarının yanına yükledi. Sürücü yoluna devam etti.

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Motosiklette aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
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