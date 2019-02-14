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Motosikletten düşen anne ve bebeği mucize eseri kurtuldu

Motosikletten düşen anne ve bebeği TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korkunç kaza kameralara yansıdı.

Motosikletten düşen anne ve bebeği TIR'ın altında kalmaktan ramakla kurtuldu. Çin'de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen TIRun altında kalmaktan ramakla kurtuldu.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Akıl almaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, eşi ve bebeği ile karayolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor. Kaza ile beraber anne ve bebeği tola savruluyor ve karşı şeritten gelen TIR'ın altında kalmaktan ramakla kurtuluyor.

Dengesini güçlükle saplayan motosiklet sürücüsü de TIR'a çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor.

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Motosikletten düşen anne ve bebeği mucize eseri kurtuldu
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