Mucize kurtuluş kamerada...Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bina enkazı altında kalan bir anne ve çocuğunun kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "Umutların tükendiği yerde, umut olmak için varız!" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, bölgede yıkılan binalarda Jandarma Arama - Kurtarma Timleri tarafından gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında enkaz altından gelen sesi dinleyerek hareket eden jandarma personeli, bir anne ve 2.5 yaşındaki çocuğuna ulaşıyor. Anne ve jandarma personeli arasında geçen diyalogda; jandarma arama-kurtarma personelinin "Duyuyor musun beni ?" sorusuna anne, "Yardım edin' cevabını veriyor. Personelin "iyi misin" sorusuna "şu anda nefesim daralıyor" cevabını veren annenin korkusu ses tonundan anlaşılabiliyor. Jandarma personeli ise büyük bir heyecanla "Kurtaracağız seni, bak kurtaracağız" diyerek enkaz altında kalan kadına dayanmasını söylüyor. Daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirten kadın, yanında çocuğu olduğunu söyleyerek onun dayanacak gücünün kalmadığını söylüyor. Anne ve çocuğun enkaz altında kaldığını öğrenen Jandarma personelinin titreyen bir ses tonuyla, "Tamam geleceğiz" dedikten sonra hızlı bir şekilde komutanına gidip "komutanım yaşıyor hala, yaşıyor" ifadelerini kullandığı görülüyor. Diyalogların ardından yapılan hummalı bir çalışmayla anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu yaralı bir şekilde enkaz altından çıkartılıyor.