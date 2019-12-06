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Muğla'da evlenme vaadiyle dolandırılan engelli vatandaşa 'Tereyağ gibi eritirim seni' tehdidi!

06.12.2019 | 11:41

Muğla'da nişanlandığı kadının barlarda çalıştığını öğrenen yüzde 80 engelli vatandaş, dolandırıldığını öğrenince şikayetçi olduğu kadının yakınlarından gönderilen mesajda, "Tereyağ gibi eritirim seni" tehdidi aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yüzde 80 engelli ve çalışamaz raporu bulunan Mustafa Varol Korkmaz, nişanlandıktan 10 gün sonra nişanlandığı kadının barlarda çalıştığını öğrendi. Kadın tarafından dolandırılan ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için de kadının yanındaki adamlar tarafından önce tehdit, ardından darp edildiğini dile getiren engelli vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.


Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Yüzde 80 engelli ve çalışamaz raporu bulunan 46 yaşındaki Mustafa Varol Korkmaz, 19 Kasım 2018'de sosyal medyadan tanıştığı Necla U. ile nişanlandı. Toplam 12 bin lira masraf yapan Korkmaz, ardından nişanlandığı kişinin barlarda çalıştığı bilgisine ulaştı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Muğla'da 3-5 kişiyi daha dolandırdı"
Yüzde 80 engeli bulunan Korkmaz, yaşadığı korku dolu süreç ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Nişanlandığım kişinin hayat kadını ve pavyonlarda çalıştığını öğrendim. Beni dolandırdığını fark ettim. Bu kişinin amacı evlilik değil. Tek kurban ben değilim. Muğla'da 3-5 kişiyi daha dolandırmış. Başka kurban olmaması için mücadele etmeye karar verdim" dedi.


"Evimin önünde beni dövdüler"
Korkmaz, "Ben yüzde 80 engelliyim. Engelli maaşı alıyorum. Bu kadından şikayetçi olduğum için üzerime yanındaki adamları gönderdi. Şikayetimi geri çekmediğim için beni evimin önünde dövdüler. Engelliler gününde dayaktan dolayı yatıyordum. Her yerim ağrıyordu" diye konuştu.


"Psikolojim bozuldu"
Engelli vatandaş Korkmaz konuşmasının devamında, "Yaşadığım olayların ardından psikolojim bozuldu. Doktordan aldığım ilaçları kullanıyorum. 12 bin lira dolandırıldım, tehditler sonrası evime güvenlik kameraları taktırdım. Güvenliğim için de 5 bin lira para harcamak zorunda kaldım. Yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.


"Seni tereyağ gibi eritirim" tehdidi
Yüzde 80 engelli ve çalışamaz raporu bulunan Mustafa Varol Korkmaz telefondan kendisine gelen mesajı da paylaştı. Kendisini dolandıran kadının yakınından bir kişi tarafından atıldığı iddia edilen mesajda, 'Ev kiralarına kadar ödedim' diyerek parasını geri isteyen engelli vatandaşa "İşine bak, sana hiçbir şey yok. Bak benim huyumu biliyorsun. Tereyağ gibi eritirim haberin olsun" mesajı atıldı.

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